На оперативном совещании в правительстве области обсуждались вопросы устранения последствий непогоды.

На оперативном совещании в правительстве области обсуждались вопросы , который сковал Владимир в конце минувшей недели.Дмитрий Наумов доложил губернатору о ситуации. По его словам, утром 20 января для борьбы с наледью были задействованы все силы и средства. Отмечалась нехватка не только техники, но и людей. Александр Авдеев поручил подчинённым дать предложения по увеличению числа дворников.«В коммунальной системе не хватает кадров. Прошу внести предложения относительно заработной платы сотрудников коммунального хозяйства», – резюмировал глава региона.Напомним, что утром 20 января известная русская беда помешала многим горожанам вовремя попасть на работу. Некоторые из-за ледяной корки стали пациентами травмпункта. Люди через соцсети массово жаловались на отсутствие обработки тротуаров в отдельных местах. Власти жалобы фотографиями посыпанных улиц и цифрами о том, как коммунальщики справлялись с последствиями ледяного дождя.