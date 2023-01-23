Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин посетил проблемную спортшколу имени Прокуророва, которая недавно упоминалась комментатором Дмитрием Губерниевым в

Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин посетил проблемную спортшколу имени Прокуророва, которая недавно упоминалась комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «МАТЧ ТВ», и рассказал о будущем владимирских биатлонистов. Напомним, на прошлой неделе ведущий «МАТЧ ТВ», комментируя Кубок России привлек внимание всей страны ко владимирской спортшколе. Из-за проблем с разрешением на оружие и местом