Во Владимире строительство моста на Рпенском проезде подошло к финальному этапу. Работы,...

Во Владимире строительство моста на Рпенском проезде подошло к финальному этапу.Работы, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.На объекте завершено строительство подземных коммуникаций и переустройство магистрального трубопровода теплоснабжения комбината «Тепличный». Возведены подпорные стены, завершена сборка стыковочных швов. Металлоконструкция моста опущена на постоянные опоры. Сейчас идёт бурение и установка последних 200 свай для возведения новых подпорных стен.Напомним, строительство дублера улицы Большой Нижегородской началось в 2020-м году и с тех пор неоднократно становилось центром внимания надзорных органов. Накануне в прокуратуре заявили о новом уголовном деле по статье «Мошенничество» в отношении одного из субподрядчиков, работавших на объекте.Ранее было возбуждено два уголовных в отношении бывшего руководителя "ДСУ №3" Романа Головина. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения и картельном сговоре при заключении контракта на строительство Рпенского проезда.