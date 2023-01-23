Фрунзенский районный суд города Владимира отменил заочное решение о прекращении деятельности приюта для животных «Валента» от 15 декабря, сообщили в пресс-службе областных судов.

Фрунзенский районный суд города Владимира отменил заочное решение о прекращении деятельности приюта для животных «Валента» от 15 декабря, сообщили в пресс-службе областных судов. «Производство по делу возобновлено для рассмотрения по существу в том же составе суда. Судебное заседание по рассмотрению гражданского дела назначено на 14 февраля 2023 года», – гласит релиз. Заместитель председателя Законодательного собрания