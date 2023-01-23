Во Владимире троллейбусы будут следовать обычными маршрутами с утра 24 января. Ремонт...

Во Владимире троллейбусы будут следовать обычными маршрутами с утра 24 января.Ремонт троллейбусной контактной сети на улице Мира выполнен, сообщает владимирский градоначальник в своем официальном телеграм-канале.Осталось установить укрепляющие растяжки, но для этого нужно ограничить движение транспорта на этом участке дороги.В связи с приближающимся часом пик было решено отложить работы на более позднее время. Движение троллейбусов №7 и №10 возобновится по обычным маршрутам завтра.Фото: пресс-служба правительства Владимирской области