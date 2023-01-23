На всех точках проведены разъяснительные беседы.

Мэрия Владимира проводит разъяснительные беседы с магазинами, которые не обрабатывают тротуары от наледи. По итогам рейдов выявлено 20 таких точек.С 16 по 19 чиновники обошли 125 предприятий потребительского рынка. На 11 объектах, подходы к которым не были посыпаны, проведены разъяснительные беседы. Собственники и арендаторы незамедлительно устраняли нарушения.В пятницу, 20 января, после ледяного дождя аналогичная работа была проведена с сетевыми магазинами и торговыми центрами. Выявлено 9 нарушений, выписано три предостережения.С 16 по 20 января очисткой от снега и льда на территориях, прилегающих к ОТК «Тандем», ТК «Глобус», ТК «Черемушки», ТК «Мегаторг», сети «Магнит у дома», «Пятерочка», «Перекресток», работало 30 единиц спецтехники и более 350 дворников.Ранее сообщалось, что власти предложили коммунальщикам зарплату из-за нехватки рабочих рук при борьбе с последствиями непогоды.