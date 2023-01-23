Утром 23 января во Владимире на улице Мира вспыхнул автобус маршрута №24. Около 60 пассажиров спаслись самостоятельно, сообщили в пресс-службе МЧС. Вызов в тревожное ведомство поступил около

Утром 23 января во Владимире на улице Мира вспыхнул автобус маршрута №24. Около 60 пассажиров спаслись самостоятельно, сообщили в пресс-службе МЧС. Вызов в тревожное ведомство поступил около 7:50. Машина загорелась около дома №39 по улице Мира. Прибывшие на место пожарные потушили пламя по всей площади автобуса. Площадь пожара составила 12 кв.м. Дознаватели МЧС установят причины