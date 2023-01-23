К делу Валенты сегодня вернется Фрунзенский районный суд Владимира. Юристы и зоозащитники хотят...

К делу "Валенты" сегодня вернется Фрунзенский районный суд Владимира. Юристы и зоозащитники хотят отменить заочное решение о закрытии приюта, которое было принято в середине декабря.Иск против "Валенты" подала жительница Владимира, недовольная соседством с собаками. Хозяйке приюта Валентине Соковой дали месяц, чтобы подыскать для животных другое место. Или оспорить вердикт суда. К делу подключилось региональное отделение Ассоциации юристов.