На эти цели выделено 100 млн рублей.

Во Владимире благоустроят 35 дворов и площадь Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Как рассказал руководитель управления ЖКХ Алексей Шумник, в 2023 году на программу по формированию комфортной городской среды областной центр получит почти 100 млн рублей. Почти 63 млн выделят на асфальтирование придомовых территорий.Вот их список:У перечисленных домов также обновят уличное освещение, установят скамейки и урны.Чиновники также анонсировали ремонт двух общественных пространств: площади Победы (15 млн рублей), и сквера на проспекте Ленина-52 (20 млн рублей).В случае экономии по торгам средства потратят на благоустройство дворов.