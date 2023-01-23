Во Владимире загорелся автобус на улице Мира. Утром 23-го января в районе Центрального парка...

Во Владимире загорелся автобус на улице Мира.Утром 23-го января в районе Центрального парка культуры и отдыха - на улице Мира загорелся автобус.Очевидцы сообщают, что было видно сильное пламя и тёмный дым. Пожар, к счастью, удалось ликвидировать.Из-за происшествия было нарушено движение транспорта. Очевидцы сообщают, что «повисли троллейбусные провода».Подробности произошедшего уточняются. Владимирцам рекомендуют выбирать пути объезда.Фото: кадры из видео сообщества «Подслушано автомобилистов» (Владимир)