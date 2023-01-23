Во Владимирской области 16 человек принимало участие в ликвидации последствий ДТП. В минувшие...

Во Владимирской области 16 человек принимало участие в ликвидации последствий ДТП.В минувшие выходные (21-го января) на автодороге «Владимир — Гусь-Хрустальный» (поворот к деревне Лобаново) произошло ДТП.Автомобиль наехал «на препятствие», как сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области. По фото видно, что произошел наезд на конструкцию остановки.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь и ГИБДД. Специалистам пришлось проводилась деблокировку пострадавших.В ликвидации последствий ДТП принимало участие 16 человек и 5 единиц техники.Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области