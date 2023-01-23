С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179035 владимирцев.

Во Владимирской области 23 января выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179035 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49715 заболевших во Владимире, 21151- в Ковровском районе и 19329 - в округе Муром.