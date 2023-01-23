Во Владимирской области будут судить огородника, вырастившего 866 кустов конопли в гараже. В...

Во Владимирской области будут судить "огородника", вырастившего 866 кустов конопли в гараже.В Коврове в суд направлено уголовное дело о незаконном культивировании в гараже более 860 растений конопли.Житель Коврова обвиняется в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, совершенным группой лиц по предварительному сговору.Установлено, что обвиняемый совместно со своим знакомым (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью) обустроили гаражное помещение системой полива, а также специальным оборудованием и высадили в заранее подготовленную почву коноплю, за которой ухаживали.Таким образом, приятели вырастили запрещенные к возделыванию растения конопли в количестве 866 штук.За совершённое преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: pxfuel.com/