Устойчивая популяция зубров в нашем регионе существует в Муромском заказнике. В 2005 туда завезли...

Устойчивая популяция зубров в нашем регионе существует в Муромском заказнике. В 2005 туда завезли всего 12 зубров, сейчас поголовье - около сотни.Муромский федеральный заказник - один из старейших в стране. Там растет 32 вида краснокнижных растений, обитает 58 видов млекопитающих, 230 видов птиц, 30 видов рыб.И сейчас мы хотим показать вам редкие кадры 1985 года, снятые на фоне удивительных пейзажей уникального заказника. Рубрика "Вести Век Двадцатый".