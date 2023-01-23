Устойчивая популяция зубров в нашем регионе существует в Муромском заказнике. В 2005 туда завезли...
Устойчивая популяция зубров в нашем регионе существует в Муромском заказнике. В 2005 туда завезли всего 12 зубров, сейчас поголовье - около сотни.
Муромский федеральный заказник - один из старейших в стране. Там растет 32 вида краснокнижных растений, обитает 58 видов млекопитающих, 230 видов птиц, 30 видов рыб.
И сейчас мы хотим показать вам редкие кадры 1985 года, снятые на фоне удивительных пейзажей уникального заказника. Рубрика "Вести Век Двадцатый".