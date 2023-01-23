Во Владимирской области ещё 17 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки...

Во Владимирской области ещё 17 человек заболели новой коронавирусной инфекцией.За прошедшие сутки (23 января 2023 года) лабораторно подтверждено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:5 сл. в городе Владимире;3 сл. в Гусь-Хрустальном районе;2 сл. в Муромском районе;2 сл. в Ковровском районе;1 сл. в Александровском районе;1 сл. в Юрьев-Польском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Камешковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179 035 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»