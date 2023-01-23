Во Владимирской области озвучили самые развивающиеся отрасли пищевой промышленности.
По информации...
Во Владимирской области озвучили самые развивающиеся отрасли пищевой промышленности.
По информации правительства региона, в 2022 году отгружено товаров собственного производства на сумму около 217 млрд рублей. Это, как уточняется Константином Демидовым, примерно на 29% больше, чем за тот же период 2021 года.
Наиболее динамично растущие отрасли:
производство мяса охлаждённого - 148,1%;
производство мясных полуфабрикатов - 144%;
переработка и консервирование овощей и фруктов - 137,6%;
производство мучных кондитерских изделий - 142,8%;
производство сыра - рост в 2 раза;
производство кофе -129,2%.
Фото: pxfuel.com