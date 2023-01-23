Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 24 января морозы будут ослабевать. По сведениям...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 24 января морозы будут ослабевать.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Магнитное поле спокойное.Ветер западный, 2-6 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -8…-10, днём будет теплеть от 6 градусов мороза до -3 вечером.24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.Фото: соб. кор. ГТРК "Владимир"