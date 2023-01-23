Во Владимирской области почетные доноры получат проиндексированную выплату. Почетные доноры России...

Во Владимирской области почетные доноры получат проиндексированную выплату.Почетные доноры России и СССР получат проиндексированную денежную выплату.В 2023 году размер выплаты составит 16 578 рублей 10 копеек и не облагается налогом. Получить выплату можно в центрах социальной поддержки до 1 апреля. Премия выплачивается только один раз в год.Чтобы стать почетным донором, необходимо 40 раз сдать кровь, 60 раз сдать плазму, сдать кровь 25 раз + 15 раз плазму, сдать кровь менее 25 раз + плазму, чтобы в сумме получилось 60 донаций. При этом вся кровь и плазма должны быть сданы без получения каких-либо вознаграждений.Почетные доноры России также имеют право без очереди лечиться в государственных поликлиниках и больницах, а также получать путевки в санаториях или курортах в первую очередь по месту работы или учебой. Также они получают отпуска в удобное для них время, сообщил «Бизнес-журнал».Фото из архива ГТРК "Владимир"