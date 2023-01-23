Во Владимирской области прокурорская проверка снова зафиксировала некачественную зимнюю уборку...

Во Владимирской области прокурорская проверка снова зафиксировала некачественную зимнюю уборку дорог.В ходе мониторинга состояния дорог и улиц поселка Мстера (в Вязниковском районе) обнаружены многочисленные нарушения («снежные отложения», «зимняя скользкость») на покрытии на покрытии проезжей части переулков - 1-й Набережный, Братьев Сусловых, 2-й Ленинградский, Октябрьский, улиц - Братьев Сусловых, Совхозная и 3-го Интернационала.Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Главе администрации поселка было вынесено представление и в отношении него возбудили административное дело (ч.1 статьи 12.34 КоАП РФ) «о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения».Мировой суд назначил главе администрации Мстеры штраф в 20 тысяч рублей.Фото-иллюстрация: pxfuel.com