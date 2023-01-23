За 2022 год отгружено около 217 млрд рублей товаров собственного производства.

Во Владимирской области рост пищевой промышленности составил 29%. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Константин Демидов.За 2022 год отгружено около 217 млрд рублей товаров собственного производства. Производство мяса выросло на 148%, мясных полуфабрикатов - на 144%. Переработка и консервирование овощей и фруктов выросла на 137,6%, выпечка мучных кондитерских изделий - на 142,8%, производство сыра - в два раза, а кофе - на 129,2%.Напомним, что в текущем году на развитие ферм владимирские аграрии получат 1,4 млрд рублей субсидий.