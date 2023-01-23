Во Владимирской области семья с несовершеннолетними детьми могли пострадать после обрушения...

Во Владимирской области семья с несовершеннолетними детьми могли пострадать после обрушения крыши.Потолок обрушился в одной из квартир трехэтажного дома в Карабаново Александровского района. Это произошло в ночь на четверг (19-го января).К счастью, жильцы не пострадали, как сообщает издание «Новый город Александров». Дело в том, что обрушение произошло в пустующей комнате. Очевидцы рассказывают, что кровать засыпало штукатуркой, а посередине помещения лежала огромная балка перекрытия.По словам жильцов, это уже давняя проблема и второе обрушение потолка. Дом судится с управляющей компанией «Перспектива». Жильцы ждут решение суда.Стало известно, что после обрушения приезжали сотрудники МЧС, а в администрации города Карабаново предложили семье переехать на время в безопасное помещение.Фото: pxfuel.com