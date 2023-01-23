Во Владимирской области хотят восстановить легендарный ресторан «Сказка». Напомним, в архивах ГТРК...

Во Владимирской области хотят восстановить легендарный ресторан «Сказка».Напомним, в архивах ГТРК «Владимир» сохранилось уникальное видео открытия этого популярного места. На плёнке прекрасно видно, как зимой 1972 года в Киржачском районе зарождалось новое место отдыха. Деревянный сруб, чучело медведя у входа и вкуснейшая еда в глиняных горшочках — отличительные признаки этого «туристического центра».Много лет посещение придорожного кафе оставляло у путешественников и туристов яркие впечатления. Для некоторых заехать сюда было традицией. Увы, ресторан постигла печальная участь. В сентябре 2016 года случился сильнейший пожар. С тех пор многие интересуются судьбой этого места.Будут ли возрождать легендарную «Сказку»? Об этом мы узнали у Андрея Кондрашина — владельца ресторана:Фото из личного архива Андрея Кондрашина- Моему отцу предложили выкупить «Сказку» в 2005 году. Он принял это предложение за большую честь и вкладывал в развитие ресторана всю душу. «Сказка» нам досталась в плачевном состоянии, требовался большой ремонт: оно и понятно, столько лет прошло. Мы очень бережно относились ко всем элементам ресторана. Все, что можно было сохранить и отреставрировать, мы сохраняли и реставрировали: и те самые светильники, и деревянные тотемы, и жар-птицу на фасаде... Мы всем сердцем любим «Сказку» и очень хотим ее возродить! Обязательно сделаем это. К большому сожалению, за последние годы мы столкнулись с рядом серьёзных сложностей, которые не позволили нам восстановить ресторан: для этого нужны очень существенные средства, речь идёт про несколько десятков миллионов рублей. Можно было бы сделать дешевле, но наследие «Сказки» очень важно для нас, поэтому мы считаем, что будет неправильно экономить на деталях. Сейчас мы рассматриваем разные варианты, чтобы ускорить процесс восстановления: в том числе ищем инвестора на проект.Известно, что ремонт трассы М-7 также внес свои коррективы в возрождение популярного ресторана. Естественно, это затянуло процесс:- У нас были ещё объекты, напротив «Сказки», которые предполагали снос. Они уже ликвидированы больше пяти лет назад: находились в непосредственной близости к трассе. Последние годы мы попали в настоящий водоворот событий, которые спутали все наши планы по восстановлению ресторана: это и пандемия, и личные обстоятельства, и строительство альтернативной трассы. Мы по-прежнему очень хотим восстановить «Сказку», но вынуждены расставлять приоритеты вложений.Удивительно, но до сих пор остаются открытыми многие вопросы, например - кто же виноват в том, что сгорела «Сказка»? Полиция не нашла ответы, хотя было возбуждено уголовное дело об умышленном поджоге. От некогда популярного места остались лишь балки. Общая площадь пожара тогда составила 500 квадратных метров. Вот что рассказывает Андрей Кондрашин:- Следствие еще в первый день сказало, что очень похоже на поджог. В дальнейшем эта версия подтвердилась, так как нашли следы горючей смеси на месте пожара. В пользу этой версии также говорит тот факт, что возгорание произошло сразу двух зданий: «Сказки» и соседнего «Чайного Домика» - он находился на достаточном расстоянии, чтобы пожар не коснулся второго строения. К огромному нашему разочарованию, виновных так и не нашли: злоумышленники не попали ни на одну из камер видеонаблюдения, которые находились на территории ресторанного комплекса. Наверняка они заранее подготовились и изучили их расположение.- Когда я приехал на место в районе 4 утра, ресторан и «Чайный Домик» уже вовсю полыхали. Поскольку мы находимся в деревне, разумеется, до нас доходили разные слухи, кто мог быть в этом замешан. Но все эти версии без исключения мы сообщали в правоохранительные органы, поскольку именно они занимаются подобными вопросами. Видимо, не нашли их подтверждения. Это печально, но имеем - что имеем.Андрей Кондрашин уверен, что в перспективе «Сказка» должна сохранить свой дух, который так полюбился гостям. Но с другой стороны, ресторанный рынок очень сильно изменился и новое место должно соответствовать современным трендам: и по залу, и по кухне.Разумеется, факт поджога, в результате которого до сих пор не нашли виновных, заставляет владельцев «Сказки» серьёзно задуматься о выборе материалов для строительства. Окончательно этот вопрос еще не решен. Пока ясно лишь одно - ресторан точно будут восстанавливать и возрождать.Светлана КугановаВидео и фото - архив ГТРК "Владимир