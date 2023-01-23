На дорогах Владимирской области за неделю с 16 по 22 января 2023 года произошло 18 ДТП, в которых погиб 1 человек и 24 пострадали, в том числе 4 детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по регионе.

На дорогах Владимирской области за неделю с 16 по 22 января 2023 года произошло 18 ДТП, в которых погиб 1 человек и 24 пострадали, в том числе 4 детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по регионе. Полицейскими оформлено 343 происшествия с материальным ущербом. 101 водитель попался пьяным за рулем, либо отказался от медосвидетельствования. Никто