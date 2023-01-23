Во Владимирской области выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 23 января. На 2 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 3 человека, накануне в больницы никто не

Во Владимирской области выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 23 января. На 2 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 3 человека, накануне в больницы никто не обращался. В лидерах по заражениям Владимир – 5 заболевших за сутки. На втором месте – Гусь-Хрустальный, там выявили 3 новых случаев. По 2 заболевших – в Муроме