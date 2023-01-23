Во Владимирской области заключенный организовал экстремистское сообщество. Во Владимирской области...

Во Владимирской области заключенный организовал экстремистское сообщество.Во Владимирской области осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, подозревается в организации деятельности экстремистского сообщества.Следственным отделом по Петушинскому району Следственного комитета РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности экстремистского сообщества.По версии следствия, осужденный, отбывающий наказание в ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области, в период с 30 июля 2021 по 01 июня 2022 года попытался организовать в тюрьме международное движение «АУЕ», которое признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.Выявить и пресечь эту деятельность помогли совместные усилия управлений Следственного комитета, МВД и ФСИН России по Владимирской области, сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.Фото: pxfuel.com/