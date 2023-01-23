Во Владимирской области заключенный ФКУ Т-1 УФСИН в Петушинском районе подозревается в организации экстремистского сообщества «АУЕ», деятельность которого запрещена в РФ сообщили в

Во Владимирской области заключенный ФКУ Т-1 УФСИН в Петушинском районе подозревается в организации экстремистского сообщества «АУЕ», деятельность которого запрещена в РФ сообщили в пресс-службе регионального Следкома. По версии следствия, осужденный с 30 июля 2021 года по 1 июня 2022 года предпринял активные действия по организации сообщества. Его попытки были пресечены сотрудниками СледКома, МВД и ФСИН