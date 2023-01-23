Силовики разоблачили преступное сообщество.

Во Владимирской области заключённого обвиняют в создании экстремистского движения «АУЕ»*. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.По версии следствия, осужденный из ФКУ Т-1 с 30 июля 2021 по 1 июня 2022 года предпринял попытку организовать международное движения «АУЕ»* (признано экстремистским, а деятельность запрещена в РФ).У мужчины ничего не получилось. Силовики разоблачили преступное сообщество. Расследование уголовного дела продолжается.