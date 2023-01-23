Во Владимирскую область вывезли детей из Сватовского района Луганской республики. Зоны активных...

Во Владимирскую область вывезли детей из Сватовского района Луганской республики. Зоны активных боевых действий. Рейс жизни был согласован с правительством региона. Операцию по эвакуации детей провели волонтёры фонда "Близкие люди". Все подробности - в специальном репортаже Марии Платанюк.- Елена, доброго времени суток! Привет Вам с 346-го хозяйства. У меня к Вам огромная просьба. Здесь есть дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации, которым нужна помощь и поддержка.Точкой отсчёта стало именно это обращение. Его записал один из владимирских мобилизованных. "Письмо" боец направил Елене Гараниной, заместителю руководителя фонда "Близкие люди". Несколько дней спустя наши волонтёры уже на Донбассе. В зоне специальной военной операции. В Сватовском районе ЛНР. Волонтёры лично посетили семьи, у которых нет возможности выехать из зоны боевых действий. Все это время они выживали благодаря российским военным. Они спасали их и от голода.- У нас четверо детей, и у нас четверо взрослых. Доедали всё. Закрома, погреба. Приносили сумки добрячьи.На Луганщину "Близкие люди" также доставили необходимый гуманитарный груз. Детям вручили подарки. Ольга Терлецкая - официальный опекун трех внучек. Дети остались без попечения родителей. Семья Терлецких, как и другие, всё это время старалась не выходить из дома. Каждый час работает артиллерия. Выехать в район страшно - вражеские прилёты.- Этот блуждающий миномётчик бьет повсюду. Я детей боюсь выпускать на улицу, потому что не дай Бог!Операцию по эвакуации детей во Владимирскую область волонтёры согласовали с правительством региона. Рейс жизни поддержал губернатор Александр Авдеев. Кстати, с главой области "Близкие люди" повстречались на дорогах Донбасса. Александр Авдеев приезжал в расположение наших полков. Решение уехать - ради безопасности детей - приняли 3 семьи. Вместе с волонтёрами участие в эвакуации юных жителей ЛНР принимал наш земляк Геннадий Прохорычев, доброволец, психолог медицинского батальона. Уже несколько месяцев он работает в прифронтовом госпитале.Геннадий Прохорычев, доброволец, психолог медицинского батальона:- При содействии уполномоченного по правам ребёнка Луганской народной республики, администрации Владимирской области, главы города Собинки было принято решение об эвакуации детей во Владимирскую область. Огромная благодарность и низкий поклон волонтёрам.- Это кто это к нам приехал? Здравствуйте!А это уже первые минуты во Владимире. Позади - дальний путь. Переночевали дети в Воронеже. Потом Москва. А затем - по федеральной трассе М-7 - Владимирская область. Те, кого вывезли из Сватовского района, вновь благодарят владимирских бойцов."Спасибо матерям за то, что воспитали таких сыновей"Внучек, рассказывает Ольга Терлецкая, полковые медики буквально поставили на ноги.Ольга Терлецкая, жительница Луганской народной республики:- У меня девочки тяжело болели гриппом. Вот здесь, кстати, он передавал привет. У нас в медицине в 346-ом полку доктор Саша. Он сам из Владимира. Он - нейрохирург. И капельницу дома ставил, и температуру сбивали. Ребята не отходили от моих детишек. Благодарность им большая.Встречу превратили в небольшой праздник. Аниматоры, презенты, искренние объятья. После всех испытаний эти люди стали по-настоящему БЛИЗКИМИ.Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":- Нам очень повезло, что в нашем фонде "Близкие люди" такая команда. Героев. Настоящие, честные, чистые, откровенные. Героические и мужчины, и женщины, и ребята, и девчонки. Поэтому когда встал вопрос, что нужно ехать, сомнений не было.Вывозить детей помогала и глава Собинки Елена Карпова. В зоне специальной военной операции Елена Геннадьевна побывала в во второй раз.Елена Карпова, глава г. Собинки:- Хочу сказать с гордостью, что наши ребята молодцы. Ребята с нашего региона, всей России. Они не бросили детей, они за них переживали больше всего. Они не за свою жизнь переживали. Они переживали за эти детские жизни. Да, в этот раз было намного сложнее. И страшно, и когда эти прилёты.Разместили семьи из Сватовского района в пункте временного размещения на Добросельской. Сегодня это один из самых массовых ПВРов нашего региона. Люди будут обеспечены всем: от питания до одежды.Борис Беликов, начальник пункта временного размещения г. Владимира:- Сейчас у нас проживает уже 375 человек. Сейчас прибыло 8 детей и трое взрослых. Мы их встретили. Накормим. Напоим. И соответственно, все условия для них будут созданы.После трудного пути Юлия даёт волю слезам. Теперь в безопасности и она, и четверо детей. Три сына и дочка. Софии - всего 5.Юлия Рыбалка, многодетная мама, жительница Луганской народной республики:- Потому что страшно...София Рыбалка, жительница Луганской народной республики:- Я хочу полететь в космос! Ничего себе, какое смелое желание.- Перчатки, печенье, пони, пони...- Рисовали, играли, бабушке помогали.А семилетняя Ева Терлецкая показывает свой "девчачий багаж". В рюкзак положила всё самое ценное. Детское. В альбоме пока один рисунок. Черная как ночь кошка Ася. Её пришлось оставить в родном селе. Теперь вместе с сестрами Ева наконец сможет пойти на прогулку. От них дети отвыкли.- Рисовали, дома сидели, бабушке помогали.Волонтёры надеются, что ребята начнут чаще улыбаться. С нашей съемочной группой Ева поделилась и своим заветным желанием. Оно одно - ПОБЕДА. А значит МИР.Ева Терлецкая:"Чтобы Россия выиграла"Мария Платанюк:- Дети и взрослые, которых вывезли с линии фронта, получат всю необходимую поддержку. Каждым займутся социальные службы. Ребятам предстоит пойти в школу и детский сад. Но главное, что теперь они будут засыпать и просыпаться в тишине, а не под звуки артиллерийских снарядов.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"