Народная артистка Украины сделала свой гражданский выбор

Народная артистка Украины сделала свой гражданский выборНародную артистку Украины Таисию Повалий в Незалежной до сих пор многие называют "подругой Виктора Януковича". Мол, он ее везде двигал – сделал своим советником по культуре, в Раду пристроил, а когда после свержения убежал в Россию, то и ее якобы забрал с собой. Так врали украинские журналисты. О том, где она была на самом деле и по какую сторону баррикад сегодня, певица откровенно рассказала в интервью "Дни.ру".-Все последниевосемь лет украинская пресса писала, что я-де сбежали в Россию вслед заЯнуковичем. И это, наверное, меня и спасло – меня не тронули, хотя я жила вКиеве, – призналась певица. – С Виктором Федоровичем, кстати, после его свержения я не виделась и необщалась – даже не знаю, где он.Таисия Николаевна, многих артистов упрекают в том, что они, мол, не высказываются о текущей политической ситуации, незаявляют громко о своей гражданской позиции. Хотя сегодня прозвучавший 90 лет назадвопрос Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?" как никогда актуален.Поэтому спрошу прямо: с кем Вы, Таисия Повалий?с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобыпроизошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня мояУкраина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Я жила надеждой на Минские соглашения, которые, как мы видим сегодня были лишь ширмой, жила надеждой на мирные переговоры. Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме Профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибала доктор Лиза, хотя на Украине многие так радовались ее смерти… Я не верила, что это мои земляки! И поэтому ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба.При этом многие Ваши коллеги из-за этих событий считают россиян "оккупантами" и "агрессорами"..я именно в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины.Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала,как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь – вижу. У меня появиласьнадежда, я увидела свет. Владимир Путин для меня – этот тот человек, который всилах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым ястолкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд.После таких серьезных заявлений у Вас же звание Народной артистки Украины могутотнять! Ведь на днях в Верховной Раде зарегистрировали проект о лишении званийи госнаград "артистов-предателей", а Зеленский уже подписал указ обответственности за сотрудничество с Россией!разве меня еще не лишили звания? Я не слежу, признаться, мне все равно. Хотя неони мне его давали, чтобы лишать. Это раз. Второе – у меня есть народнаялюбовь, которая важнее всех званий.Помимо любящих, есть немало и тех, у кого Вы с Вашим независимым мнением каккость в горле. В Киев возвращаться теперь, после сказанного, не боитесь?уже почти год живу в России, в Москве, снимаю тут трехкомнатную квартиру. И получилосьэто случайно, видит Бог. Просто чудо какое-то! Ведь не знаю, какая судьба иначеждала бы меня. А вышло все так: в феврале прошлого года я участвовалив проекте Первого канала "Две звезды". И настолько эта программабыла рейтинговой, что продюсеры решили снять еще два дополнительных выпуска,которые изначально не планировались. 23 февраля прошлого года в 5.40 утра явылетела из киевского аэропорта "Жуляны" в Москву именно на эти дополнительные съемки. Я была в шубе, присебе у меня была только ручная кладь. Я же не думала, что уезжаю так надолго –должна была через 3 дня вернуться домой, у нас даже был куплен обратный билетна 26 февраля. Но 24 числа начинается специальная военная операция, и уехать домойв Киев я уже не могла. А у меня там мама, которой 80 лет. И под ворота домапостоянно подъезжают бойцы самообороны и стреляют (плачет).ПредставляюВаше состояние здесь, в Москве, в тот момент!с мамой была постоянно на связи, она по телефону говорила: "Ти повинна бутитут!" ("Ты должна быть тут!"). А я отвечаю: "Мама, мене не пускають, Я не можуприїхати!" ("Мама, меня не пускают, я не могу приехать!") И мама в ответ:"Виходить, що я помру, а ти не приїдеш?" ("Получается, что я умру, а ты неприедешь?") И я расплакалась: "Німама, я не приїду. Тому тобі треба буде їхати до мене в Москву" ("Нет мама, яне приеду. Поэтому тебе надо будет ехать ко мне в Москву"). Пройдет два месяца,прежде чем мама согласится уехать в Россию.Видя такое к себенегативное отношение в Самостийной, почему раньше не забрали мать и непереехали в Россию, где вас любят, ценят, готовы носить на руках?Именно из-за мамы! "Ніколив житті не поїду! Моя рідна Україна! Нехай мене тут вбивають!" ("Никогда вжизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня тут убивают"), – всякий разговорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, моямужественная мама собрала чемоданчик, взяла кошку, и 30 апреля прошлого года,проделав на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину,Польшу и Беларусь, приехала в Москву. Именно поэтому в том году меня не было наюбилее Филиппа Киркорова – я даже не могла сказать ему, что еду встречать вБрест маму. Кстати, мама до этого никогда в жизни в Москве не была. И когда мытолько въезжали в город, она посмотрела в окно и сказала: "Хіба я думала, що настарості років опинюся в Москві!" ("Разве я думала, что на старости лет окажусьв Москве!")Скучает мама по любимомуКиеву?Конечно, там же еекорни, ее родные могилы. Постоянно спрашивает меня, когда мы поедем назад домой.А я говорю: "Мама, мы уже дома! В Москве! В России!"