На место Гузеевой нашли другую ведущую

На место Гузеевой нашли другую ведущуюПрограмму "Давай поженимся" уже довольно долго не показывают на телеэкранах, из-за чего негодуют ее преданные поклонники. Кажется, россияне уже отчаялись увидеть свое любимое шоу вновь. К тому же сама Лариса Гузеева недавно в личном блоге объявила о закрытии передачи.А вот светская сплетница Лена Миро считает, что программа должна жить, правда, с некоторыми изменениями. Ее поддержала Роза Сябитова, которая в своем телеграм-канале раструбила о возвращении "Давай поженимся" – возможном, конечно. Телесваха предложила ряд нововведений в шоу, которые могли бы сделать его еще интереснее.И в первую очередь она дала пинка ведущими – себе или Ларисе Гузеевой. По ее мнению, передаче нужны свежие лица из более молодого поколения. Но в то же время, считает Роза Сябитова, нужно оставить кого-то из старичков, чтобы получился спор."Всегда интересно смотреть, и эти программы рейтинговые", – объяснила свое решение звезда.Более того, телесваха, как передает , уже предложила на место ведущей певицу Клаву Коку, а также дала своим поклонникам возможность пофантазировать на тему обновлений в программе."Я не понял, заменить Ларису или же пригласить еще одну ведущую? Гузееву никто не заменит, она лучше всех! Оставить надо одну Розу, она справится!", – принялись рассуждать пользователи.