Жители Александрова и Александровского района подали коллективное заявление в полицию по делу о жестоком убийстве бродячих собак. Не смотря на то, что в день инцидента полицейские

Жители Александрова и Александровского района подали коллективное заявление в полицию по делу о жестоком убийстве бродячих собак. Не смотря на то, что в день инцидента полицейские отреагировали на информацию в соцсетях и взяли дело под контроль, местные жители решили официально заявить о своем недовольстве. Как сообщают активисты, заявление подписали порядка 10 человек. Люди надеются на