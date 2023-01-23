Владимирцы наблюдают за птицами и делятся забавными видео в соцсетях. В паблике Береги природу!...

Владимирцы наблюдают за птицами и делятся забавными видео в соцсетях.В паблике "Береги природу! Владимирская область" морозное утро в поле встречают снегири. Птицы завтракают семенами растений, а комментаторы удивляются, как грациозно упитанные тушки балансируют на тоненьких стеблях.А в группе "Природа Владимирской области" обсуждают кадры дерзкого налета на кормушку в Радужном. Прикинувшись синичкой, на общую кухню пробралась зеленушка. Птицу недаром называют задирой. Заняв выгодную позицию, она отгоняла от стола синиц, не забывая при этом набивать клюв семечками.