Знаковый для региона выставочный проект сегодня откроется в Москве, в Новой Третьяковке. Он...

Знаковый для региона выставочный проект сегодня откроется в Москве, в Новой Третьяковке. Он приурочен к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале.В "Третьяковку" на время переехали около шестисот экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Ценнейший из них это Златые врата Богородице-Рождественского собора в Суздале. Среди прочих - редкие иконы, белокаменный резной лев. Более двухсот предметов экспонируются впервые.