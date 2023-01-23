Шоумен Прохор Шаляпин оказался в центре неприятного скандала.
Шоумен Прохор Шаляпин оказался в центре неприятного скандала.
Скандалы вокруг
телепрограммы "Поле Чудес" не утихают. Некогда добрая и интеллектуальная
передача, не терявшая популярность долгие годы, сейчас, к сожалению, становится
все более саркастичная. Так, неудачно пошутивший Леонид Якубович оказался в
центре скандала. А теперь к нему примкнул главный жених России Прохор Шаляпин.
Оказывается,
Шаляпина, можно сказать, вышвырнули на помойку после эфира телепередачи. Шоумен
пришел в качестве гостя на шоу, исполнил песню "Богиня", получил свою
долю оваций. Вот только в готовый выпуск кадры с Прохором Шаляпиным не попали.
На этапе монтажа его вырезали из тайминга, а кадры, скорее всего, отправили в
"Корзину" на рабочем столе компьютера.
Помощница Леонида
Якубовича Римма Агафошина рассказала, что за этим решением не стоит никаких
личных обид. По словам женщины, возможно, произошла техническая накладка. Она
уверяет, к Прохору Шаляпину в программе отнеслись положительно.
"Помню, что
номер был яркий и достойный. Зрители аплодировали", — цитирует помощницу Якубовича
.
К сожалению,
мужчину очень расстроил такой поступок команды "Поле Чудес". Возможно,
теперь Прохора Шаляпина будет сложнее пригласить в различные телепрограммы.