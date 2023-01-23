Шоумен Прохор Шаляпин оказался в центре неприятного скандала.

Шоумен Прохор Шаляпин оказался в центре неприятного скандала.Скандалы вокругтелепрограммы "Поле Чудес" не утихают. Некогда добрая и интеллектуальнаяпередача, не терявшая популярность долгие годы, сейчас, к сожалению, становитсявсе более саркастичная. Так, неудачно пошутивший Леонид Якубович оказался вцентре скандала. А теперь к нему примкнул главный жених России Прохор Шаляпин.Оказывается,Шаляпина, можно сказать, вышвырнули на помойку после эфира телепередачи. Шоуменпришел в качестве гостя на шоу, исполнил песню "Богиня", получил своюдолю оваций. Вот только в готовый выпуск кадры с Прохором Шаляпиным не попали.На этапе монтажа его вырезали из тайминга, а кадры, скорее всего, отправили в"Корзину" на рабочем столе компьютера.Помощница ЛеонидаЯкубовича Римма Агафошина рассказала, что за этим решением не стоит никакихличных обид. По словам женщины, возможно, произошла техническая накладка. Онауверяет, к Прохору Шаляпину в программе отнеслись положительно."Помню, чтономер был яркий и достойный. Зрители аплодировали", — цитирует помощницу ЯкубовичаК сожалению,мужчину очень расстроил такой поступок команды "Поле Чудес". Возможно,теперь Прохора Шаляпина будет сложнее пригласить в различные телепрограммы.