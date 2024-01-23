23 января 1989 года состоялась первая пробная трансляция ГТРК Владимир 23 января 1989 года в...

23 января 1989 года состоялась первая пробная трансляция ГТРК "Владимир"23 января 1989 года в нашем регионе состоялась первая пробная трансляция ГТРК "Владимир".В передаче говорилось о планах Владимирского телевидения, зрителей приглашали стать соавторами будущих программ.Регулярное вещание началось 3 апреля. Первые ведущие нашего канала - Татьяна Воронцова и Елена Смирнова - вели не только выпуски ТВИ (телевизионная вечерняя информация), но и развлекательные передачи.Вести "Владимир" и сегодня - лидер регионального телевизионного вещания. Ежедневно в будни мы выпускаем 14 новостных выпусков на телеканалах Россия-1 и Россия-24.Рассказываем об истории и талантливых людях родной области в субботнем выпуске. Подводим итоги в воскресных "Вестях".Работаем для вас ровно 35 лет.