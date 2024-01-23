Более 100 спортсменов и 300 собак приняли участие в традиционных гонках на собачьих упряжках в...

Более 100 спортсменов и 300 собак приняли участие в традиционных гонках на собачьих упряжках в Ковровском районеВ Ковровском районе в эти выходные прошли традиционные гонки на собачьих упряжках "Семь верст Crazy dog". За заездами наблюдал Федор Лалакин.Бешеной собаке семь вёрст не крюк - именно эта русская поговорка стала основой для названия соревнований собачьих упряжек. Более сотни спортсменов и трех сотен собак из 15 регионов России приехали, чтобы проверить свои силы в гонке.Олег Фролов, президент Федерации ездового спорта Владимирской области:- Изначально начинали с того, что проводили соревнования исключительно для друзей, нас собиралось буквально 15-20 человек, потом мы поняли, что это нравится нашим друзьям, друзьям друзей и начали потихоньку увеличивать состав.Сибирские хаски быстры, задорны и ласковы. Именно представителей этой породы здесь больше всего. Максим в ездовом спорте уже 12 лет. Затянула атмосфера, рассказывает спортсмен.Максим Постников, участник соревнований:- Притянула нас именно такая обстановка драйвовская такая и весело, и можно поработать физически, а плюсом то, что это все на свежем воздухе всегда.Ни одни соревнования "Семь верст" не обходятся без Барона. Он почётный ветеран и талисман удачи. В прошлом сам участвовал в гонках. В силу возраста закончил свою карьеру, но продолжает приезжать на турнир- поддерживать участников и радовать зрителейМихаил Галынин, хозяин Барона:- Мы для этого и приезжаем сюда. Мы каждые соревнования, каждый праздник там в Доброграде, в Суздале мы всегда с ним. Он как украшение.Трасса рассчитана на несколько дистанций- от 2 до 30 километров. Участники соревновались в нескольких дисциплинах: от нарт с разным количеством собак в одной упряжке, до ездовых лыж.Станислав Стальмаков, участник соревнований:- В целом, как проехали доволен, сделали 4 обгона, все хорошо, на финиш собака бежала с азартом, лидировала.Такие соревнования необходимы северным породам, ведь им очень важно много двигаться, в противном случае, их нерастраченная энергия выльется, как минимум, в разодранную мебель. Гонки также повышает дисциплину собаки, рассказывают хозяева, вне соревнований животные, ведущие спортивный образ жизни ведут себя гораздо спокойнее.Федор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести Владимир"