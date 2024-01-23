Об этом пишут сотрудники пресс-службы администрации города Владимира.

Сегодня, 23 января, более 20 владимирских бойцов отправились на спецоперацию на Украине. Об этом пишут сотрудники пресс-службы администрации города Владимира.Основная причина идти защищать страну, по словам контрактников, – это долг и честь Родины. Сергей Козлов, депутат Заксобрания Владимирской области, призвал мужчин возвращаться целыми и невредимыми с поля боя.Наши ребята не сразу отправятся на военные действия. Перед этим им предстоит пройти подготовку на специальных учебных подразделениях.