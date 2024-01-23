«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator; дочерняя компания «Ростелекома») и компания 3iTech, ведущий российский вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, приступили к

«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator; дочерняя компания «Ростелекома») и компания 3iTech, ведущий российский вендор решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса, приступили к практическому внедрению большой языковой модели (LLM) в систему речевой аналитики контакт-центра «Ростелекома». Искусственный интеллект принципиально изменит подходы к коммуникации с клиентами и методы обработки их обращений. У речевой аналитики появятся новые возможности