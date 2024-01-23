Члены участковых избирательных комиссий города Радужного изучают механизм предстоящего адресного...

Члены участковых избирательных комиссий города Радужного изучают механизм предстоящего адресного информированияДойти до каждого избирателя. Областной избирком начал подготовку членов участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы в адресном информировании граждан о предстоящих президентских выборах. Как готовят обходчиков в Радужном, расскажет Александр Сыпченко.Повысить навыки общения и выработать механизм стрессоустойчивости во время проведения информационно-разъяснительной работы. Члены участковых избирательных комиссий Радужного внимательно изучают все нюансы предстоящего адресного информирования.С 17 февраля по 7 марта 2024 года им предстоит обойти почти 13 тысяч человек. Обходчики расскажут о сроках, местах и формах голосования, проинформируют, где находится избирательный участок, уточнят сведения об избирателях для корректировки списков. Любая агитация во время поквартирного обхода категорически запрещена.Ирина Семина, зампредседателя участковой избирательной комиссии №501:- Пожилое население, вновь прибывшее в город Радужный, прописанное у нас здесь, они например не знают территориально где находится какой участок.Для информирования будет использоваться специальное мобильное приложение. Члены комиссий должны будут иметь при себе удостоверение, бейдж, брендированную сумку и раздаточные материалы. В этих памятках можно найти все сведения о выборах Президента России (например, о том, как можно проголосовать с помощью приложения "Мобильный избиратель", либо с помощью дистанционного электронного голосования).Анна Белова, председатель участковой избирательной комиссии №497:- Обходчики все уже протестировали приложение, у всех прошло на ура, никаких замечаний не было, вопросы все понятные. С приложением в общем ходить очень удобно, постучался в дверь, представился, задал вопросы, которые у тебя есть в приложении.Во Владимирской области в проекте "ИнформУИК" задействованы более 3500 человек из 975 участковых избирательных комиссий. Обучающие семинары проведут в каждом районом центре.Илья Наумов, зампредседателя избирательной комиссии Владимирской области:- Поскольку это крупный проект и в нем задействованы все УИКи области, более 3500 наших коллег, членов участковых избирательных комиссий будут осуществлять эти обходы сейчас, проводится цикл обучающих мероприятий. Он стартовал в середине января и планируем его завершить к середине февраля.Пилотная версия проекта "ИнформУИК" была успешно апробирована в единый день голосования 2023 года почти во всех регионах страны. Во Владимирской области именно Радужный стал первой площадкой для тестирования адресного информирования перед выборами депутатов Законодательного Собрания. Участники семинара уверены, полученные знания и накопленный опыт помогут им преодолеть все сложности и в этом году.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"