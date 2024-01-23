Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожники вывозят за сутки более четырёх тысяч кубометров снега во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По информации «Официального Владимира» в телеграме, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. МКУ «ЦУГД» подчищает снег во всех районах города. Также и убираются и обрабатываются тротуары, лестницы, спортплощадки и остановки.В этом задействовано более пятидесяти единиц спецтехники и более ста сотрудников для ручной уборки. Как правило, чистка снега начинается с тех улиц, где ходит общественный транспорт. Также очищаются подходы к остановкам и соцобъектам.