Об этом сообщает региональное правительство.

Несколько жителй Владимирской области заразились корью. Об этом сообщает региональное правительство.Так, с начала 2024 года во Владимирской области выявлено двое больных. За предыдущий год на территории 33-го региона было заражено 38 человек.Напомним, внутри области достаточно вакцин, чтобы предотвратить массовое заболевание жителей. Среди препаратов 1570 доз препарата «Вактривир», 375 наротитно-корьевой вакцины и около пятисот других лекарств от кори.