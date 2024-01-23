Фермеры Владимирской области представляют свою продукцию на выставке-форуме «Россия». В рамках...

Фермеры Владимирской области представляют свою продукцию на выставке-форуме «Россия».В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ работает фермерская ярмарка.Ассортимент региональной сельхозпродукции обновляется практически каждую неделю, сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области.С 23 по 28 января свои вкуснейшие продукты и гастробренды представят хозяйства из 12 регионов: Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Московской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, Республик Татарстан и Марий Эл, города Москвы.От нашего региона участие в ярмарке примет «Колдаевская сыроварня». В следующий раз владимирские фермеры представят свою продукцию на ВДНХ с 1 по 8 апреля: это будут компании «Уездный дар» (сыры), «Коробейники» (медовуха) и «Солюми ди Реджо» (сыровяленые колбасы).«В павильоне №48 гости могут познакомиться с уютной, гостеприимной и дружелюбной атмосферой гастрономической культуры маленьких деревень и больших городов нашей страны. По предварительным подсчётам за полгода на ярмарку приедут около 400 фермеров из 89 регионов...» - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: https://avo.ru/