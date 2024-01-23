Главный жилищный инспектор Елена Андреева рассказала, вырастут ли суммы в январских квитанциях за...
Главный жилищный инспектор Елена Андреева рассказала, вырастут ли суммы в январских квитанциях за тепло на 20 процентов
Владимирцы, перешедшие на новую схему оплаты услуг теплоснабжения, по факту потребления - в ожидании "аномальных" январских квитанций.
По подсчетам энергетиков, объемы тепла, ушедшие в дома, возросли в среднем на 20%. Значит ли это, что и суммы в платежках вырастут на те же двадцать процентов.
Поговорили с главным жилищным инспектором региона Еленой Андреевой. Она стала гостем студии "Вестей".