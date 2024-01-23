Губернатор Александр Авдеев и военнослужащие Ковровского учебного центра исполнили мечту...

Губернатор Александр Авдеев и военнослужащие Ковровского учебного центра исполнили мечту владимирского школьникаГубернатор Александр Авдеев и военнослужащие Ковровского окружного учебного центра помогли исполнить мечту владимирского семиклассника Романа Тонконога. Под новый год он загадал побыть в роли танкиста. Его именной шар с "Елки желаний" снял глава региона. Подробности у Дарьи Давыдовой.К заветной мечте по скользкой броне. Даже набрав вес экипировки танкиста, 14-тилетний Роман с легкостью и знанием дела погружается в люк, занимая место сначала - оператора-наводчика.- Систему управления огнем включаешь, "Сосну У" выключаешь.Потом - механика-водителя- Ручную подачу выставил - хоп! заводится двигатель.А следом и командира современной бронемашины, созданной на базе легендарного Т-72. Основной российский боевой танк, сорокапятитонный гигант с характером стоит на вооружении уже десятки лет и сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.Командир танка:- Двигатель позволяет развивать скорость до 70-ти километров в час. Может преодолевать минно-взрывные заграждения, противотанковые рвы,возможно подводное вождение при подготовке.Во Всероссийской акции "Елка желаний" Роман участвовал дважды. В прошлом году загадал наушники. Не сбылось. Понял: мечта нужна бомбическая!Школьник хотел просто покататься на танке, а прошел целый курс молодого танкиста. Научился запускать двигатель, стопорить башню и люки, наводить прицел.Галина Тонконог, мама Романа:- Ну, он с детства всегда очень увлекался военной техникой, оружием. Ему всегда было интересно. Даже когда он был совсем маленьким, наверное, лет пять, он знал все марки автоматов, танки все знает. Мы с ним много путешествуем, ходим по музеям, он все знает и вообще всегда говорит, что он очень любит свою страну, что он такой патриот.Вместе с мамой Галиной Роман стал свидетелем современного боя. Зрелищную реконструкцию устроили в честь годовщины ковровского окружного учебного центра. Подержал в руках оружие, познакомился с новейшей беспилотной боевой техникой. Здоровье и врачи пока не позволяют думать о военной службе. Но мечтать... мечтать же никто не запретит.Роман Тонконог, мечтатель:- Вот, появилась Юнармия. Там вся военная подготовка. Если как-то все же получится излечить диабет, то, может, пойду в армию.В запасе у Ромы - план стать программистом. Парень отлично владеет компьютером, хорошо учится в школе, а сейчас готовится написать, возможно, лучшее в классе сочинение на тему "как я провел эту зиму".Дарья Давыдова. "Вести-Владимир".