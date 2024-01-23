Кошечка из благотворительного фонда Ангела дом Владимирской области ждет встречи со своей новой...

Кошечка из благотворительного фонда "Ангела дом" Владимирской области ждет встречи со своей новой семьейА сейчас наша традиционная рубрика "Хочу домой". На этот раз любящих хозяев ищет кошечка из благотворительного фонда "Ангела дом".По словам волонтеров, ей не больше полугода. Совсем недавно пушистую красавицу нашли на улице. Она с нетерпением ждет встречи со своей новой семьей. Чтобы забрать питомца необходимо позвонить в приют.Номер для связи - 8-915-778-23-94