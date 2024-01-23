Уроженец Королевства Марокко, живущий в Коврове, обманул подругу жены на деньги. Мужчина сказал, что получил наследство, но чтобы его перевести из-за рубежа, нужны деньги. Так он похитил у

Уроженец Королевства Марокко, живущий в Коврове, обманул подругу жены на деньги. Мужчина сказал, что получил наследство, но чтобы его перевести из-за рубежа, нужны деньги. Так он похитил у женщины более 2,2 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Единственным источником дохода ковровчанина из Марокко были биржевые операции и выигрыши от азартных игр в интернете, но эта