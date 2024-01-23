Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

С 1 января 2024 года многодетные семьи из Владимира смогут получить землю или деньги. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.Право на получение участка или денежного сертификата предоставляется тем семьям, у кого трое или более несовершеннолетних детей. Капитал номиналом в 250 тысяч рублей можно потратить на покупку жилья или погашения ипотеки. Наличными деньги получить нельзя.Среди местных жителей, получивших земельные участки, было несколько жалоб. То место выдали на территории без каких-либо коммуникаций, без газа и света, то на болотистой местности, то в неудобном месте без какой-либо дороги.