Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.
С 1 января 2024 года многодетные семьи из Владимира смогут получить землю или деньги. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.
Право на получение участка или денежного сертификата предоставляется тем семьям, у кого трое или более несовершеннолетних детей. Капитал номиналом в 250 тысяч рублей можно потратить на покупку жилья или погашения ипотеки. Наличными деньги получить нельзя.
Среди местных жителей, получивших земельные участки, было несколько жалоб. То место выдали на территории без каких-либо коммуникаций, без газа и света, то на болотистой местности, то в неудобном месте без какой-либо дороги.