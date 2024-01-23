Многодетные семьи Владимирской области могут изучить новый указ, закрепляющий «единый...

Многодетные семьи Владимирской области могут изучить новый указ, закрепляющий «единый статус»Президент России — Владимир Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи. Документ был опубликован сегодня - 23 января.Официальный статус теперь регламентирует и меры поддержки многодетных.«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — следует из документа.Главам регионов поручено обеспечить изготовление и выдачу удостоверений многодетных семей, информирование их о полагающихся им мерах соцподдержки, стимулирование занятости многодетных родителей в сфере предпринимательства, поддержку общественных организаций, деятельность которых направлена на укрепление института семьи.А также намечено проведение информационных кампаний, направленных на формирование и сохранение в обществе семейных ценностей, разработка специальных программ для многодетных семей, предполагающих, в частности, предоставление им скидок на необходимые товары, в том числе - выпуск специальных карт.Напомним, ранее в РФ единый статус многодетных семей не был закреплен законодательно.Регионы пользовались правом самостоятельно определять критерии многодетности.Теперь такие семьи будут иметь право на поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он обучается очно в образовательной организации.В документе определяется перечень мер соцподдержки многодетных семей, которые рекомендуется установить главам субъектов РФ. Среди них - бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам, бесплатный проезд в общественном транспорте (за исключением такси) для учащихся, предоставление им бесплатного питания в школах, а также формы (если она предусмотрена нормативными актами образовательного учреждения) и спортивной одежды, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой.Фото: freepik.com