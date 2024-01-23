Два жителя Вязниковского района 28-ми и 24-х лет собрались вместе в минувшее воскресенье, 21 января, чтобы зарыть топор давней ссоры. Примирение началось с алкоголя, а закончилось убийством.

Два жителя Вязниковского района 28-ми и 24-х лет собрались вместе в минувшее воскресенье, 21 января, чтобы зарыть топор давней ссоры. Примирение началось с алкоголя, а закончилось убийством. Суть старого конфликта была в том, что «кто-то кого-то оскорбил», рассказал «Шестому каналу» источник из правоохранительных органов. Давние знакомые собрались в доме 28-летнего мужчины. Примирение закончилось новой ссорой: