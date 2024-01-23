Народные приметы на 24 января. Какой запрет нельзя нарушать в Федосеев день и чем это может...

Народные приметы на 24 января. Какой запрет нельзя нарушать в Федосеев день и чем это может обернуться?В среду, 24 января 2024 года Православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого. В народе день называли Феодосий или Федосей-весняк. Обычно в это время было первое небольшое потепление, которое крестьяне называли Федосеевой оттепелью.Хотя зима изрядно надоела, а холода наскучили, крестьяне встречали оттепель без особой радости, потому что знали, что несвоевременные оттепели и слишком раннее прекращение морозов грозят неустойчивой и затяжной весной."Федосеево тепло раннюю весну принесло...""Январская весна добра не сулит..."Как известно, год на год не приходится, порой Федосеев день вместо ожидаемого тепла преподносит морозную погоду, которую считали неблагоприятной для яровых посевов."Федосеевы морозы – худосеи: посев яровых будет поздний..."Что можно и нельзя делать в Федосеев день?В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки. Позднее этот обычай перерос в традиционные походы в гости, лучше всего было наведываться к родственникам.Чаепитие обязательно проходило с медом и вареньем из лесных ягод, которые должны были защитить всех трапезничающих от хворей.В день Федосея нельзя делать работу, связанную с режущими и колющими предметами. По народной примете, так можно Солнце обидеть, и оно перестанет дарить тепло, необходимое для созревания посевов.Не рекомендуется сегодня спорить. Святой Федосей может серьезно наказать – лишить спокойствия в доме, на работе или спутать мысли в голове. Поэтому в этот день нужно держать свои эмоции под контролем.Приметы не советуют в этот день переезжать, переходить на другую работу. Если запрет нарушить, на новом месте не приживешься и скоро снова вынужден будешь поменять место жительства или работу.Народные приметы на 24 января 2024 годаОттепель в это день предвещает раннюю и затяжную весну.Мороз – к позднему посеву яровых.Туман и полная воды прорубь – к большому разливу рек весной.Редкие облака – к морозу.Погода дня указывает, каким будет ноябрь.Если собака скулит, а кошка ворчит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка дома.Чужая кошка во двор зашла – жди известия о смерти.Птица в окно стукнула – получите хорошую весть.Фото: freepik.com